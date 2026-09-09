Prayagraj News: चोरी का खुलासा, पांच चोर गिरफ्तार

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पुलिस ने डोहरिया में दो दिन पहले हुई चोरी का खुलासा किया है। पांच चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद किया गया है। डोहरिया निवासी अशोक शुक्ला परिवार सहित बाहर रहते हैं। उन्होंने चिलबिला गांव के शोभनाथ को घर की रखवाली सौंपी थी। शोभनाथ के अपने घर जाने पर चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़ा। चोर बर्तन, पंप और अन्य सामान चुरा ले गए थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। मंगलवार को रामनगर के चिरैया मोड़ के पास से पांच चोर पकड़े गए। पकड़े गए चोरों में विष्णु, प्रह्लाद, छोटू, शशांक और राजू वर्मा शामिल हैं। मेजा थाने के इंस्पेक्टर नितेंद्र शुक्ला ने बताया कि पांचों का चालान कर दिया गया है।