Prayagraj News: हवा हुई मंद, थमी बारिश, निकली धूप, चढ़ने लगा पारा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:55 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:55 AM IST
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पश्चिमी बंगाल के चक्रवात का असर तीन दिनों बाद कम हो गया। इस दौरान 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं मंद पड़ गईं। बारिश भी थम गई। रविवार को पूरे दिन धूप-छांव की आंख मिचौली चलती रही। वहीं, 24 घंटे के भीतर तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली।
रविवार को सुबह से ही हवाओं की रफ्तार घटकर 20 किलोमीटर प्रतिघंटे के करीब पहुंच गई। वहीं, आसमान में बादलों का जमावड़ा देखने को मिला। बीच-बीच में धूप भी निकलती रही। हालांकि, लगातार तीन दिनों की बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। जिसके चलते रविवार शाम के समय मौसम में हल्की ठंड की सिरहन महसूस की गई।
मौसम विभाग ने तीन अक्तूबर तक मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी होने के बावजूद आर्द्रता में गिरावट आएगी। जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।
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सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, धूप निकलेगी। -डॉ. शैलेंद्र राय, मौसम विशेषज्ञ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
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रविवार को सुबह से ही हवाओं की रफ्तार घटकर 20 किलोमीटर प्रतिघंटे के करीब पहुंच गई। वहीं, आसमान में बादलों का जमावड़ा देखने को मिला। बीच-बीच में धूप भी निकलती रही। हालांकि, लगातार तीन दिनों की बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। जिसके चलते रविवार शाम के समय मौसम में हल्की ठंड की सिरहन महसूस की गई।
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मौसम विभाग ने तीन अक्तूबर तक मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी होने के बावजूद आर्द्रता में गिरावट आएगी। जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी।
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सोमवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, धूप निकलेगी। -डॉ. शैलेंद्र राय, मौसम विशेषज्ञ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय