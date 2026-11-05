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Prayagraj News: रोशनी, रौनक और खरीदारी के रंग में रंगे बाजार

Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:09 AM IST
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The market is awash with light, gaiety and shopping.
अजय अग्रवाल, महामंत्री, कैट प्रयागराज
बाजारों में धनतेरस और दिवाली की रौनक बढ़ रही है। इस छह दिवसीय पर्व के दौरान करीब 2300 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने का अनुमान है। यह पर्व धनतेरस के दिन से शुरू होगा। घरों में सुख-समृद्धि की कामना के साथ पूजा-अर्चना की जाएगी।
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कैट के महामंत्री अजय अग्रवाल ने इस वर्ष बाजार में खास रौनक बताई है। उन्होंने छह दिन में 2300 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार की उम्मीद जताई। आदर्श व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र गोयल ने भी 2300 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार का अनुमान लगाया है।
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धनतेरस पर कारोबार का अनुमान

इस बार धनतेरस के दिन 1650 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष 2024 में धनतेरस पर्व पर 1500 करोड़ रुपये का कारोबार अनुमानित था। महेंद्र गोयल के अनुसार, 2025 में 1600 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान लगाया गया था। इस बार सबसे अधिक खरीदारी धनतेरस के दिन होने की उम्मीद है।
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त्योहारों की तिथियां

ज्योतिषी हरिओम शास्त्री ने छह दिवसीय पर्व की तिथियां बताई हैं। छह नवंबर को धनतेरस और सात नवंबर को छोटी दिवाली होगी। आठ नवंबर को मुख्य दिवाली मनाई जाएगी। नौ नवंबर को अमावस्या और 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट महोत्सव है। 11 नवंबर को भैया दूज के साथ पर्व का समापन होगा।



विभिन्न सेक्टरों में अनुमानित कारोबार

कैट के महामंत्री अजय अग्रवाल के मुताबिक विभिन्न सेक्टरों में कारोबार का अनुमान इस प्रकार है। रियल एस्टेट और जमीन में 500 करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। सराफा बाजार में 900 करोड़ रुपये और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 500 करोड़ रुपये का अनुमान है। बर्तन व अन्य सामान में 100 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक मोबाइल और लैपटॉप में 100 करोड़ रुपये का कारोबार अपेक्षित है।

मिठाई व नमकीन में 50 करोड़ रुपये, ड्राई फ्रूट में 20 करोड़ रुपये और फर्नीचर में 50 करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है। सजावटी सामान, गिफ्ट और झालर में सात करोड़ रुपये, पटाखा व अन्य में पांच से सात करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है। पूजन सामग्री व मूर्ति में 20 करोड़ रुपये और अन्य मदों में 45 करोड़ रुपये का कारोबार अनुमानित है। लाई, लावा, गट्टा में 3 करोड़ रुपये का कारोबार होने की संभावना है।

अजय अग्रवाल, महामंत्री, कैट प्रयागराज

अजय अग्रवाल, महामंत्री, कैट प्रयागराज

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