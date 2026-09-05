Prayagraj News: बारिश में दरकने लगी सड़क, निर्माण में लापरवाही का आरोप

विज्ञापन



क्षेत्र के लोगों ने घटिया सामग्री के उपयोग और लापरवाही का आरोप लगाया है। लाखों रुपये की लागत से बनी यह सड़क किनारे से धंस गई है। सड़क धंसने से गहरी दरारें आ गई हैं, जिससे यात्रियों के लिए खतरा बढ़ गया है। आए दिन स्कूटर और मोटरसाइकिल सवार दुर्घटना का शिकार होते रहते हैं। भीटा और सेन्धुआर गांवों के बीच सड़क का हिस्सा मिट्टी के साथ खिसक गया है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

विज्ञापन

घूरपुर-प्रतापपुर मार्ग का निर्माण छह महीने पहले सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेकेदारों से कराया था। यह मार्ग पहली बरसात में ही जगह-जगह धंस गया और गहरे गड्ढे हो गए।