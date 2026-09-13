Prayagraj News: देशज ज्ञान का पुनर्जीवन पारिस्थितिक अस्तित्व व सामाजिक न्याय के लिए जरूरी

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गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा मूल रूप से देशज ज्ञान परंपरा ही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में भी स्वदेशी ज्ञान परंपरा और उसकी निर्मिति को शिक्षा व्यवस्था, पाठ्यक्रम और शिक्षण का हिस्सा बनाने की परिकल्पना की गई है।कॉलेज के प्राचार्य प्रो. आनंद शंकर सिंह ने कहा कि देशज ज्ञान परंपरा को केवल सरकारी डाटाबेस, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं या आधुनिक तकनीक के जरिये पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उस धरातल तक जाना होगा जहां यह ज्ञान पैदा हुआ और संरक्षित रहा।-सेमिनार के दूसरे दिन विभिन्न प्लेनरी सत्रों में देश-विदेश के विशेषज्ञों ने शोधपत्र प्रस्तुत किए। वहीं शोधार्थियों ने 150 शोधपत्रों का वाचन किया। इसके बाद राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य डॉ. अंकित पाठक ने रिपोर्ट, संचालन प्राचीन इतिहास, संस्कृति व पुरातत्व विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. रागिनी राय और धन्यवाद ज्ञापन जनजातीय अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉ. विकास कुमार ने किया।