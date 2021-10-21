Prayagraj News: आवारा पशुओं के गले पर लगेगा रिफ्लेक्टर कॉलर व सींगों पर पेंट

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नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक करने हुए उन्होंने नगर पंचायतों में सफाई, कूड़ा प्रबंधन एवं जनसुविधाओं को लेकर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। सफाई कर्मियों को दस्ताने, जैकेट एवं आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और उनका बीमा सुनिश्चित कराने के लिए कहा। सभी नगर पंचायतों के ओवरहेड टैंकों में क्लोरीन की मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच व पेयजल पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त अथवा दूषित होने से बचाने के निर्देश दिए।तालाबों पर हो रहे नए अतिक्रमण तत्काल हटाने व पुराने अतिक्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने को कहा।सभी नगर पंचायतों में ब्लैक स्पॉट्स को चिह्नित कर दो अक्तूबर तक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही तीन अक्तूबर की सुबह तक प्रत्येक नगर पंचायत में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण के लिए उपलब्ध संसाधनों के फोटो सहित उपयोग किए जाने की आख्या तलब की।मंडलायुक्त ने सड़क किनारे एवं स्ट्रीट वेंडरों के लिए कूड़ा रखने एवं उसके निस्तारण की समुचित व्यवस्था अगले 15 दिनों में सुनिश्चित कराने और वेंडिंग स्थलों पर डस्टबिन रखने के निर्देश दिए। नालों में उचित ढाल एवं जल निकासी की व्यवस्था की भी जांच कराने को कहा गया। मंडलायुक्त ने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए चार अक्तूबर को सभी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों के ओवरहेड टैंकों का निरीक्षण करेंगे।इस दौरान पेयजल में डाली जा रही क्लोरीन की मात्रा एवं गुणवत्ता की जांच के साथ पेयजल पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त अथवा दूषित होने की स्थिति की भी जांच की जाएगी। ओवरहेड टैंकों की फोटो सहित आख्या रविवार शाम तक और पेयजल पाइपलाइनों की विस्तृत रिपोर्ट 10 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।