Prayagraj News: रामलीला के मंच से फिल्मों तक पहुंचा राजवीर सिंह का सफर

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राजवीर को वर्ष 2021 में पहली बार नैनी की रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाने का अवसर मिला था। इसके बाद से वह लगातार रामलीला में इस भूमिका को निभाते आ रहे हैं। मंच पर भगवान राम के चरित्र को जीवंत करने के साथ ही वह अभिनय के क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।वर्ष 2016 में राजवीर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने प्रयागराज आए। बचपन से अभिनय के प्रति लगाव होने के कारण राजवीर ने रंगमंच के बारे में जानकारी जुटाई और धीरे-धीरे थियेटर से जुड़ गए। पिछले छह वर्षों में उन्होंने कई नाटकों में काम किया और मंच पर अपने अभिनय को निखारा।वर्ष 2022 में उन्हें निर्देशक तिग्मांशु धूलिया की वेब सीरीज गर्मी में पहली बार काम करने का मौका मिला। इसके बाद उनको पति पत्नी और वो में भी अभिनय करने का मौका मिला। अब वे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की आगामी हॉरर फिल्म कनकनी में साजिद के किरदार में नजर आएंगे। राजवीर का सपना अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाना और अभिनेता के रूप में स्थापित होना है। बड़े पर्दे पर मिल रहे मौके का कारण वह रामलीला में निभाए पात्र को ही मानते हैं।