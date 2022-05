{"_id":"62950f485173fd2d873d15b4","slug":"prayagraj-proposal-to-stop-traffic-on-new-yamuna-bridge-for-six-months-bearings-will-be-changed","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Prayagraj : नए यमुना पुल पर छह माह के लिए यातायात रोकने का प्रस्ताव, बदली जाएगी बेयरिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 31 May 2022 12:09 AM IST