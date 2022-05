{"_id":"62760e0649f80c6ad244fd10","slug":"prayagraj-congress-viral-poster-of-azam-khan-welcoming-him-in-congress-party","type":"story","status":"publish","title_hn":"आजम खां के समर्थन में कांग्रेस: पोस्टर वायरल कर नेता इरशाद उल्ला ने पार्टी ज्वाइन करने का दिया संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 07 May 2022 11:43 AM IST