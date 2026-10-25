Prayagraj News: मेजा में 29 क्रय केंद्रों पर होगी धान की खरीद

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मेजा तहसील में धान खरीद के लिए खाद्य एवं रसद विभाग के 12, पीसीएफ के एक, पीसीयू के 13 और यूपीएसएस के तीन क्रय केंद्र बनाए गए हैं। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी सुभाष चन्द्र यादव ने बताया कि एक नवंबर से सभी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी।इसके अलावा फार्मर आईडी से भी धान खरीद का पंजीयन होगा। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी ने बताया कि फार्मर आईडी से भी धान खरीद का पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा आधार से भी पंजीयन किया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसलिए दोनों व्यवस्थाएं तय की गई है।