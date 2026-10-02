एनसीआर रेलवे : स्वच्छता पखवाड़े में उत्तर मध्य रेलवे ने रचा नया रिकॉर्ड, 12,246 सीटीयू का कायाकल्प

उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय सूबेदारगंज में 2 अक्तूबर को ‘स्वच्छ भारत दिवस’ के अवसर पर ‘स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा-2026’ का समापन हुआ। कार्यक्रम में अपर महाप्रबंधक राजकुमार वानखेड़े ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि भी दी गई।

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महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह के मार्गदर्शन में 17 सितंबर से दो अक्तूबर तक चले पखवाड़े में रेलवे बोर्ड के पांच प्रमुख स्तंभों के तहत 4,770 कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेलवे बोर्ड ने 3,500 सीटीयू चिन्हित करने का लक्ष्य दिया था, जबकि उत्तर मध्य रेलवे ने 14,837 सीटीयू चिन्हित किए। इनमें से 12,246 से अधिक का कायाकल्प किया गया।युवाओं को जागरूक करने के लिए 555 स्वच्छता पाठशालाएं और सफाई मित्रों की सुरक्षा के लिए 116 सुरक्षा शिविर लगाए गए। जनभागीदारी के 837 कार्यक्रमों में करीब 55 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ‘स्वच्छता से समृद्धि’ के तहत 284 और विश्व पर्यटन दिवस पर 124 विशेष स्वच्छता कार्यक्रम हुए। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत मुख्यालय में पौधरोपण भी किया गया। उत्तर मध्य रेलवे वित्त वर्ष 2026-27 में 2 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।