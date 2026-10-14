प्रयागराज : अल्पसंख्यक आयोग सदस्य असलम की चेतावनी, मदरसों-शुआट्स पर होगी कार्रवाई

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद असलम ने प्रयागराज मंडल के दौरे पर कार्रवाई की तैयारी की है। उन्होंने सरकार से मिली मदद का गलत इस्तेमाल करने वाली संस्थाओं पर सख्ती की बात कही। सर्किट हाउस में उन्होंने मदरसों और शुआट्स में बने यीशु दरबार का विशेष उल्लेख किया।

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असलम ने प्रतापगढ़ में 141 मदरसों में से करीब 10 के कागजों में चलने की जानकारी दी। उन्होंने इन मदरसों की जांच कराने की बात कही। वक्फ बोर्ड की जमीनों के साथ ईसाई मिशनरियों की खत्म हो चुकी लीज की भी जांच होगी। शुआट्स की जमीन पर बने यीशु दरबार के नियमों पर अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। इस संबंध में एक बैठक भी की गई। बैठक में संयुक्त निदेशक कृषि, एसीपी सिविल लाइंस, सहायक रजिस्ट्रार चिट फंड सोसायटी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी शामिल थे।मोहम्मद असलम ने बैठक में जिलाधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सचिव को भी बैठक में बुलाया गया था। कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। असलम ने बताया कि शुआट्स से जुड़े मामलों में पूर्व वाइस चांसलर आरबी लाल और उनके मददगार भी जांच के दायरे में आएंगे।