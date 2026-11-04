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Prayagraj News: मीटर रीडरों ने मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

Wed, 04 Nov 2026 02:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 04 Nov 2026 02:16 AM IST
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Meter readers raised their voices in support of their demands
लेड़ियारी से मीटर रीडरों ने सात सूत्रीय मांगों को लेकर उठाई आवाज
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मीटर रीडरों ने मांगों को लेकर धरना दिया है। पिछले 10 से 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे इन रीडरों के सामने रोजगार का संकट है। मीटर लगने के बाद परिवार का भरण-पोषण मुश्किल हो गया है। उन्हें प्रति बिल मात्र 3.50 रुपये का भुगतान मिलता है।
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रीडरों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उनकी सात सूत्री मांगों में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम में समायोजन प्रमुख है। उन्होंने कुशल श्रेणी के अनुसार मानदेय, वर्दी, ईपीएफ और ईएसआई सुविधा की मांग की। साथ ही, दूरभाष, पुनर्भरण, मुद्रक, बैटरी, आंकड़ा तार और ओटीजी जैसे उपकरण भी मांगे। धरने में ज्ञानेंद्र कुमार, इंद्र बहादुर, अमित कुमार, गिरधारी लाल, ओम प्रकाश पटेल, अवधेश मिश्र, भागवत श्रीवास्तव, पवन कुमार आदि रहे।
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