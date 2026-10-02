Prayagraj News: चौपाल में महिलाओं को दी कानूनी जानकारी

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मिशन शक्ति केंद्र प्रभारी वंदना सिंह ने कहा कि महिलाएं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त न करें। हिचकिचाए बिना पुलिस को सूचना दें। सरकार उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। माैके पर टीम सदस्य शिखा, रोशनी आदि मौजूद रहे। भीरपुर में पुलिस टीम ने लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम किया। प्रधानाचार्य संतोष कुमार शुक्ला ने इसकी अध्यक्षता की।

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मिशन शक्ति अभियान फेस-5.0 के दूसरे चरण के तहत बृहस्पतिवार को भरहा आंगनबाड़ी केंद्र में नारी शक्ति की चौपाल लगाई गई। मिशन शक्ति टीम ने ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया।