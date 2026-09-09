Prayagraj News: सांप के डसने से मजदूर की मौत

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जफरा गांव निवासी मजदूर हीरालाल आदिवासी (45) पुत्र स्व. रामदेव आदिवासी की सांप के डसने से मौत हो गई। हीरालाल सोमवार रात घर में तख्त पर सो रहे थे। रात में सांप तख्त पर पहुंचा और उन्हें डस लिया। शोर सुनकर परिजन पहुंचे। झाड़-फूंक कराने के बाद उन्हें निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत से पत्नी सुनीता और बेटे अंकुश व विपिन का रो-रोकर हाल बेहाल है। बेटे विपिन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन प्रयागराज भेज दिया।