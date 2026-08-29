फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Knee-deep water, homes in distress Rain worsens the situation; JK Nagar in Kareli turns into a lake.

प्रयागराज : घुटनों तक पानी, घरों में आफत, बारिश ने बिगाड़े हालात, करेली का जेके नगर झील में तब्दील

Sat, 29 Aug 2026 03:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 29 Aug 2026 03:27 PM IST
सार

शहर में शुक्रवार और शनिवार को दोपहर में हुई बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। बारिश में कई मोहल्लों में पानी भर गया।

विज्ञापन
Knee-deep water, homes in distress Rain worsens the situation; JK Nagar in Kareli turns into a lake.
जेके आशियाना करेली में जलभराव। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहर में शुक्रवार और शनिवार को दोपहर में हुई बारिश ने शहर की जलनिकासी व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। बारिश में कई मोहल्लों में पानी भर गया। कहीं सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया तो कहीं नालियों व सीवर का पानी घरों में पहुंच गया। बारिश थमने के बाद भी कई इलाकों में जलभराव बना रहा।

विज्ञापन

करेली, जेके आशियाना और गड्ढा कॉलोनी में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे। कई घरों में पानी घुस गया। जाॅर्जटाउन और बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम के अलावा अल्लापुर में तुलसी पार्क के पास, अमिताभ बच्चन रोड सहित इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी। यहां भी कई घरों में पानी पहुंच गया।
विज्ञापन


अल्लापुर के पार्षद शिव सेवक ने बताया कि सीवर की समस्या के कारण जलभराव हो रहा है। बक्शी बांध पंप चल रहा है लेकिन जिस तेजी से पानी भर रहा है उस हिसाब से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। नगर निगम की टीम के साथ विधायक हर्षवर्धन बाजपेई ने क्षेत्रीय पार्षदों के साथ जार्ज टाउन ,टैगोर टाउन व अल्लापुर क्षेत्र के जल प्रभवित क्षेत्रों का निरीक्षण किया व समस्या दूर करने के लिए योजना सुनिश्चित की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन इलाकों में भरा पानी

सोहबतियाबाग, मटियारा रोड, बालसन चौराहा, कटरा, राजापुर, म्योर रोड, दारागंज डॉट पुल व आसपास, मुट्ठीगंज, बलुआघाट, दरियाबाद, सिविल लाइंस, निरंजन डॉट पुल, सीएमपी कॉलेज चौराहा, विद्या वाहिनी, बैरहना चौराहा, रामबाग, बाई का बाग, कोठा पार्चा, नूरुल्ला रोड, लीडर रोड, लूकरगंज, खुल्दाबाद व हिम्मतगंज में भी जलभराव रहा। कालिंदीपुरम में महर्षि रोड, जैन मंदिर, जाफरी कॉलोनी और पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, झलवा, रेलवे मुख्यालय डॉट पुल के नीचे आईओसी के पास, सुलेम सराय, प्रीतम नगर, मुंडेरा बाजार व विष्नापुरी कॉलोनी में भी लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed