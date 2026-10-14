फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   IRCTC launches 'Majestic Sri Lanka' tour package; Railways releases full itinerary.

रेलवे : आईआरसीटीसी ने लांच किया मैजेस्टिक श्रीलंका टूर पैकेज, रेलवे ने जारी किया पूरा प्लान

Wed, 14 Oct 2026 06:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 14 Oct 2026 06:32 PM IST
सार

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) यात्रियों के लिए मैजेस्टिक श्रीलंका नामक अंतरराष्ट्रीय यात्रा चला रहा है। यह सात दिवसीय विशेष यात्रा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगी।

विज्ञापन
IRCTC launches 'Majestic Sri Lanka' tour package; Railways releases full itinerary.
आईआरसीटीसी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) यात्रियों के लिए मैजेस्टिक श्रीलंका नामक अंतरराष्ट्रीय यात्रा चला रहा है। यह सात दिवसीय विशेष यात्रा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगी। पर्यटक श्रीलंका के नेगोंबो, कैंडी, नुवारा एलिया और कोलंबो जैसे प्रमुख शहरों का भ्रमण करेंगे।

विज्ञापन


यात्रियों को लखनऊ से एयर इंडिया की उड़ान से ले जाया जाएगा। ठहरने के लिए तीन सितारा होटलों की व्यवस्था होगी। यात्रियों को भारतीय भोजन भी मिलेगा। इसमें पांच दिन नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत सिन्हा ने बताया कि बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट से की जा सकती है। बुकिंग पहले आओ पहले पाओ आधारित होगी
विज्ञापन


प्रमुख स्थल और पैकेज मूल्य

इस यात्रा में मुनावरी मंदिर, मसाला उद्यान, रामबोडा जलप्रपात, हनुमान मंदिर, चाय बागान, गायत्री पीठम और सीता अम्मन मंदिर जैसे कई महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। हक्गला वनस्पति उद्यान, दिवुरुम्पोला मंदिर, ग्रेगरी झील, पिन्नावाला हाथी अनाथालय, अंजनेय हनुमान मंदिर और केल विभीषण मंदिर भी प्रमुख आकर्षण होंगे। एक व्यक्ति के लिए पैकेज 98700 रुपये का है। दो व्यक्तियों के लिए यह 83600 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। तीन व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 82900 रुपये का पैकेज है। माता-पिता के साथ बच्चे के लिए बिस्तर सहित 68100 रुपये और बिना बिस्तर 61200 रुपये का मूल्य है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed