Prayagraj News: भोगन नदी पर बनेगा ऊंचा पुल, किसानों की भूख हड़ताल समाप्त

विज्ञापन

हड़ताल के तीसरे दिन अनिरुद्ध कुमार ने अनशनकारियों को जल्द ही ऊंचा पुल बनाने का लिखित भरोसा दिया। उन्होंने जूस पिलाकर हड़ताल खत्म कराई। दो दिन तक एसडीएम, तहसीलदार और सेतु विभाग के जेई ने अनशनकारियों को मनाने का प्रयास किया था। लेकिन वे लिखित आश्वासन पर अड़े रहे।बेलन नदी के भोगन घाट पर बना रपटा पुल अक्सर डूब जाता है। इससे करीब 38 गांवों के लोगों को कई वर्षों से आवागमन में समस्या हो रही है। तेज बहाव के कारण हुए हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कई बार शिकायतें की थीं। इंजीनियर नवनीत पांडेय के नेतृत्व में बड़ोखर में पावर हाउस, गौशाला विस्थापन और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे की मांग भी की गई।