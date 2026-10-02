Prayagraj News: बाबूलाल भंवरा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Fri, 02 Oct 2026 02:28 AM IST
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भाजपा अनुसूचित मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर बाबूलाल भंवरा को कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। बृहस्पतिवार को मऊआइमा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जताया।
बैठक की अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर मौर्या ने की, जबकि संचालन निमिष खत्री ने किया। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बाबूलाल भंवरा ने बताया कि वह 1982 से 2024 तक बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे। मौके पर धर्मेंद्र पासी, ऋषि प्रजापति, जयप्रकाश पटेल, सुरेंद्र पासी, संजीव मौर्या और जयचंद्र आदि रहे।
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बैठक की अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर मौर्या ने की, जबकि संचालन निमिष खत्री ने किया। कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बाबूलाल भंवरा ने बताया कि वह 1982 से 2024 तक बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे। मौके पर धर्मेंद्र पासी, ऋषि प्रजापति, जयप्रकाश पटेल, सुरेंद्र पासी, संजीव मौर्या और जयचंद्र आदि रहे।
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