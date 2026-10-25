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Prayagraj News: शृंग्वेरपुर महोत्सव की सकुशलता के लिए की गंगा आरती

Sun, 25 Oct 2026 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 25 Oct 2026 02:21 AM IST
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Ganga Aarti performed for the smooth and successful conduct of the Shringverpur Festival
श्रृंग्वेरपुर धाम महोत्सव की कुशल संपंननता को गंगा पूजन करती विधायक पूजा पाल एवं आयोजन समिति के
प्रभु श्री राम और निषादराज की मिलन स्थली शृंग्वेरपुर धाम में आगामी तीन दिवसीय शृंग्वेरपुर महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। शनिवार को गंगा तट पर विशेष गंगा पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। इस पवित्र अनुष्ठान में बड़ी संख्या में साधु-संतों, प्रबुद्ध जनों और स्थानीय ग्रामीणों ने महोत्सव के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की।
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यह महोत्सव 6, 7 और 8 नवंबर को धनतेरस से दिवाली तक चलेगा। इस दौरान पूरा शृंग्वेरपुर धाम सवा लाख दीपों के दिव्य प्रकाश से जगमगा उठेगा। चायल कौशाम्बी विधायक पूजा पाल और बाल संत श्रीश बाहुबली महाराज ने दीप जलाकर पूजन किया।
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जय श्री राम सेवा समिति के अध्यक्ष संजय तिवारी ने कहा कि यह महोत्सव त्रेता युग की यादों को चरितार्थ कर रहा है। समिति के महामंत्री अरुण द्विवेदी ने बताया कि महोत्सव में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, संतों के प्रवचन और भव्य आरती होगी। यह दीपोत्सव शृंग्वेरपुर के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखेगा।
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गंगा पूजन के दौरान उपस्थित संतों ने महोत्सव को अपना आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को गौरवशाली संस्कृति से जोड़ते हैं। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से जुड़ने का अद्भुत काम है। इस अवसर पर अध्यक्ष संजय तिवारी, महामंत्री अरुण द्विवेदी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर चौकी प्रभारी भी अपनी फोर्स के साथ मुस्तैद रहे।
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