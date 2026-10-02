Prayagraj News: गंदगी से बजबजा रहीं नालियां, सड़क किनारे लगा कूड़े का ढेर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

करीब 10 हजार से अधिक आबादी वाले सोरांव कस्बे की सफाई की जिम्मेदारी मात्र दो सफाई कर्मियों के भरोसे हैं। ये कर्मी मोहल्लों के साथ-साथ सरकारी स्कूलों और कार्यालयों की भी सफाई करते हैं। बर्दश खाना, ताड़ी खाना, अरईश मोहल्ला, पूरब टोला और सोनार गली जैसे मोहल्लों में नालियां जाम हैं।गंदा और कीचड़ युक्त पानी रास्तों पर बह रहा है। कूड़े के ढेरों से उठने वाली दुर्गंध से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। साफ-सफाई के अभाव में मच्छर और संक्रामक बीमारियों की आशंका से लोग भयभीत हैं।पूरब टोला के रवि कुमार यादव ने बताया कि पूरब मोहल्ला को सोरांव तहसील से जोड़ने वाले मार्ग पर जलभराव और कीचड़ से राहगीरों को भारी परेशानी होती है। पूर्व प्रधान फारूक राईन ने कहा कि कूड़ा गाड़ी आती है, पर बिना रुके चली जाती है। इससे लोग कूड़ा इधर-उधर फेंकने को मजबूर होते हैं।-आए दिन अधिकांश सफाईकर्मियों को तहसील और जिला मुख्यालय में साफ-सफाई के लिए बुला लिया जाता है। इसके कारण नियमानुसार सफाई नहीं हो पाती।- सुरेंद्र कुमार यादव, एडीओ पंचायत, सोरांव