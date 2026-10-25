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विपत्ति आने पर हार नहीं, संघर्ष करें : राज्यपाल

Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 25 Oct 2026 02:22 AM IST
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Do not give up when adversity strikes; instead, put up a fight: Governor
फोटो नवाबगंज 02 असम के राज्यपाल नवाबगंज पहुंचे सामाज सेवी की मुलाकात
प्रयागराज प्रवास के दौरान शनिवार की शाम असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य नवाबगंज निवासी वरिष्ठ समाजसेवी अनुपम मिश्र के आवास पर पहुंचे और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।
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समाजसेवी काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। जानकारी मिलने वह उनके घर पहुंचे और करीब 45 मिनट रहे। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की विपत्ति आने पर हार नहीं माननी चाहिए बल्कि संघर्ष करना चाहिए।
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काफी दिनों बाद राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने यहां के लोगों से मिलकर गौरवान्वित महसूस किया। यहां पर विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रकाश द्विवेदी (छोटे महाराज), अमरजीत कुशवाहा, राम आसरे सरोज, राघवेंद्र सिंह, राजेश मौर्य, गयासुद्दीन, एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला सिंह आदि रहे।
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