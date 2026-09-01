Prayagraj News: निषाद जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग

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निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नायब तहसीलदार बारा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निषाद जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि जनगणना में निषाद की पर्यायवाची जातियों को मझवार और तुरेहा के कॉलम में (डीटी) विमुक्त जनजाति के रूप में दर्ज किया जाए। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निषाद जातियों को अन्य राज्यों की तरह अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अपील की। जस्टिस वेंकटचलैया की सिफारिशों के अनुसार, विमुक्त जनजातियों को महाराष्ट्र और पंजाब की तरह आरक्षण व पेंशन मिले। इस मौके पर राकेश निषाद, राम टहल निषाद, श्याम धर, संतोष मांझी, धीरज, विकास निषाद, महेंद्र बिंद और विद्या देवी बिंद आदि रहे।