{"_id":"628e8062b849194dd10913f3","slug":"classes-will-run-for-5-days-in-a-week-in-new-session-notification-issued","type":"story","status":"publish","title_hn":"Allahabad University : नए सत्र सप्ताह में 5 दिन ही चलेंगी कक्षाएं, जारी किया गया नोटिफिकशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 26 May 2022 12:45 AM IST