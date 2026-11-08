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Prayagraj News: सीता स्वयंवर में लगे श्रीराम के जयकारे

Sun, 08 Nov 2026 09:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Sun, 08 Nov 2026 09:21 PM IST
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Chants in praise of Shri Ram echoed at Sitas wayamvar
फोटो कैप्शन -भडे़वरा बाजार में धनुष यज्ञ के मंचन के दौरान श्रीराम धनुष का खंडन करते हुए, साथ म
मनूकापूरा में हो रही रामलीला के दूसरे दिन धनुष यज्ञ का मंचन किया गया। इस दौरान भगवान शिव की धनुष तोड़ श्री राम ने सीता से शादी रचाई। मिथिला नगरी में भगवान श्री राम के जयकारे लगाए गए।
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मिथिला के राजा जनक ने एक संकल्प लिया था कि भगवान शिव की धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ बेटी सीता की शादी करूंगा। मिथिला में कई राजाओं को आमंत्रित कर बुलाया गया लेकिन सभी राजाओं ने धनुष तोड़ने में असफल रहे। ऐसे में राजा जनक काफी चिंतित और परेशान हुए। इसी दौरान वहां पहुंचे भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ डाली।
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मिथिला नगरी में जय श्री राम के नारे लगने लगे। फिर भगवान श्री राम ने सीता से शादी रचाई। व्यास की भूमिका निभा रहे आचार्य मंगला प्रसाद शुक्ल की दर्शकों ने खूब तारीफ की। संकीर्तन रामलीला कमेटी के निदेशक विन्ध्यवासिनी पांडेय ने दर्शकों एवं कलाकारों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।
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रामलीला में कमेटी के अध्यक्ष शंभू नाथ श्रीवास्तव, ज्ञान शुक्ल, विमलेश पांडेय, महेंद्र प्रसाद शुक्ल, अखिलेश श्रीवास्तव, गोपाल जी शुक्ल, अनिल शुक्ला, अवनीश शुक्ल सहित कई दर्शक उपस्थित रहे।
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