Prayagraj News: दक्षता भाषण में उम्मीदवारों ने किए वादे

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मंत्री पद के उम्मीदवारों में योगेंद्र नाथ द्विवेदी उर्फ राजू दुबे और त्रिवेणी प्रसाद यादव ने अधिवक्ताओं के हित में वादे किए। सहायक निर्वाचन अधिकारी दादा जीके सिंह ने भाषण का संचालन किया। इस दौरान मंच पर निर्वाचन अधिकारी रोहिणी प्रसाद तिवारी, बेचन लाल सिंह और निर्वाचन सचिव श्याम मिश्रा उपस्थित थे। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष एपी सिंह और पंडित बाल गोबिंद पाण्डेय भी मौजूद रहे। निवर्तमान अध्यक्ष राम बहादुर सिंह और मंत्री लक्ष्मीकांत शुक्ल सहित कई अन्य अधिवक्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

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तहसील सभागार में अधिवक्ता संघ चुनाव से पहले अध्यक्ष और मंत्री पद के उम्मीदवारों ने दक्षता भाषण दिए। अध्यक्ष पद के लिए उमाकांत तिवारी, दिनेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ललन कुमार तिवारी और विजय कुमार मिश्रा ने अपने वादे प्रस्तुत किए।