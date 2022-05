{"_id":"6274247d4271410e760f2fcd","slug":"bullet-train-railways-to-use-japanese-technology-in-tender-process","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बुलेट ट्रेन: टेंडर प्रक्रिया में जापानी तकनीक इस्तेमाल करेगा रेलवे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 06 May 2022 12:54 AM IST