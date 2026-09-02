Prayagraj News: पानी से भरे गड्ढे में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Wed, 02 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
उत्तरी लोकपुर में स्थित कांशीराम काॅलोनी के पीछे मंगलवार सुबह पानी से भरे गड्ढे में एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव की पहचान कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के शरीर में चोट के निशान मिले है।
गंजिया गांव निवासी मुर्तजा के चार बेटों और तीन बहनों में दूसरे नंबर का बेटा 30 वर्षीय मोबिन सोमवार की दोपहर घर से निकला था। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए।
मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे उसका शव उत्तरी लोकपुर में पानी से भरे गड्ढे में उतराता मिला। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है।
विज्ञापन
इंस्पेक्टर नैनी बृज किशोर गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
गंजिया गांव निवासी मुर्तजा के चार बेटों और तीन बहनों में दूसरे नंबर का बेटा 30 वर्षीय मोबिन सोमवार की दोपहर घर से निकला था। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए।
विज्ञापन
मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे उसका शव उत्तरी लोकपुर में पानी से भरे गड्ढे में उतराता मिला। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है।
विज्ञापन
इंस्पेक्टर नैनी बृज किशोर गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।