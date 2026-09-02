Prayagraj News: पानी से भरे गड्ढे में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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गंजिया गांव निवासी मुर्तजा के चार बेटों और तीन बहनों में दूसरे नंबर का बेटा 30 वर्षीय मोबिन सोमवार की दोपहर घर से निकला था। देर शाम तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश में जुट गए।मंगलवार की सुबह करीब नौ बजे उसका शव उत्तरी लोकपुर में पानी से भरे गड्ढे में उतराता मिला। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है।इंस्पेक्टर नैनी बृज किशोर गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।