Prayagraj News: गुलाबी ठंड में निकलने लगे रजाई और लिहाफ

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सुबह-शाम चलने वाली सर्द हवाओं से ठंड का एहसास बढ़ गया है। रात में पंखे और कूलर बंद होने लगे हैं और सोते समय हल्के कंबल व रजाई की जरूरत महसूस होने लगी है। महिलाओं ने ऊनी कपड़ों, स्वेटर, कंबल और लिहाफों को निकालकर धूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं, बाजारों में रजाई-गद्दे की दुकानों पर भी चहल-पहल बढ़ गई है। लोग पुरानी रजाइयों की रुई धुनाई कराने और नए कवर चढ़वाने की तैयारी कर रहे हैं।सीएचसी प्रभारी डॉ. अमरेश वर्मा ने बताया कि बदलते मौसम में स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लापरवाही से सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम गर्म कपड़े पहनाने तथा ठंडी चीजों के सेवन से बचने की सलाह दी है।