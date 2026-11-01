अमर उजाला कार्निवल : सुरों की महफिल सजी, गीतों पर झूम उठा शहर, बाल कलाकारों ने प्रस्तुतियों से मन मोहा

सिर्फ दो मिनट कहकर न बिगाड़ें शहर की यातायात व्यवस्था : पुलिस आयुक्त



सड़क किनारे वाहन खड़ा करके दुकानों से सामान खरीदने वाले लोग अक्सर यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं कि वह सिर्फ दो मिनट में चले जाएंगे। उनकी यह दो मिनट की लापरवाही शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने के लिए काफी है। पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने नागरिकों से अपील की है कि वह सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़ा न करें। निर्धारित पार्किंग स्थल का ही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कई लोग दुकानों से सामान खरीदने के लिए सड़क किनारे अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं।



इस दौरान वह यह नहीं सोचते कि उनकी वजह से आगे-पीछे चलने वाले दूसरे वाहनों को कितनी परेशानी होती है। जब पुलिसकर्मी ऐसे वाहन चालकों को गाड़ी हटाने के लिए कहते हैं तो उनका जवाब होता है कि दो मिनट में हट जाएंगे। कुछ लोगों की बहाने वाली यह लापरवाही उस दौरान सड़क पर वाहनों की कतार लगने और जाम का कारण बनती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का भी दायित्व है। लोगों को अपनी सुविधा के साथ दूसरों की परेशानी का भी ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी और जिम्मेदारी दिखाकर जाम की समस्या को कम किया जा सकता है।