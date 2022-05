{"_id":"628e7adfef838b598126b45b","slug":"allahabad-high-court-order-of-senior-superintendent-central-jail-canceled-instructions-to-give-a-new-order-in-three-months","type":"story","status":"publish","title_hn":"Allahabad High Court : वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार का आदेश रद्द, तीन माह में नया आदेश देने का निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 26 May 2022 01:23 AM IST