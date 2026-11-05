फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Administration designates location for sale of firecrackers

Prayagraj News: पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने चिह्नित किया स्थान

Thu, 05 Nov 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज Updated Thu, 05 Nov 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Administration designates location for sale of firecrackers
नगर में पटाखों की दुकानों को व्यवस्थित तरीके से लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए नगर में अलग-अलग स्थान तय किए गए हैं। कोरांव नगर में बस स्टैंड के नजदीक महिला अस्पताल के कैंपस में, अयोध्या चौकी के नजदीक सोसाइटी पर, बड़ोखर में कृषक इंटर कॉलेज कैंपस और खजुरी में रात्योरा मोड़ पर पटाखों की दुकानें लगाई जाएंगी।
विज्ञापन

उक्त जानकारी फायर स्टेशन इंचार्ज राजेश यादव ने दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थानों पर ही दुकानों को व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, ताकि दिवाली के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और लोगों को सुरक्षित रूप से पटाखों की खरीदारी करने की सुविधा मिल सके। वहीं, सोरांव पुलिस ने बुधवार को एक गोदाम से 350 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए। दिवाली के मौके पर इनकी बिक्री के लिए भंडारण किया गया था। सहायक आयुक्त श्याम जीत प्रमिला सिंह ने बताया कि दुकानदार संबंधित लाइसेंस नहीं दिखा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed