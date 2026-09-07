Prayagraj News: मकान से 25 किग्रा अवैध पटाखे बरामद, मुख्य आरोपी फरार

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पुलिस को मंसूराबाद बाईपास के पास स्थित मकान में अवैध पटाखों के भंडारण की सूचना मिली थी। यह मकान सेबू ने मकान मालिक रजीउल्लाह से किराये पर लिया था।सूचना पर पहुंची पुलिस टीम को कमरा बंद मिला, जिसे खुलवाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान प्लास्टिक की बोरियों में रखे 25 किलोग्राम पटाखे मिले। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर मकान को सील कर दिया। साथ ही आरोपी के खिलाफ नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।जांच में पता चला कि सेबू के पास आतिशबाजी बिक्री का अस्थायी लाइसेंस था और वह पहले भी पटाखे बेच चुका था। पुलिस ने लाइसेंस संबंधी अभिलेखों की भी जांच की। पुलिस ने आरोपी पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है।थाना प्रभारी नवाबगंज पंकज अवस्थी ने बताया कि किरायेदार सेबू और मकान मालिक रजीउल्ला के खिलाफ जांच-पड़ताल की जा रही है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।