Aligarh News: 19 लाख के लोन का झांसा देकर युवक से चार लाख ठगे

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मोहम्मद गुफरान के मुताबिक, कुछ दिन पहले अखिलेश नाम के व्यक्ति ने उन्हें फोन कर संपर्क किया था। उसने दावा किया कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर कंपनी बिना ब्याज के 19 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करा देगी। भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने व्हाट्सएप पर पॉलिसी भरने के लिंक भेजे। झांसे में आकर गुफरान ने अलग-अलग किस्तों में रकम जमा कर दी।पीड़ित ने पहली बार 1,58,333 रुपये, दूसरी बार एक लाख, तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार 95 हजार रुपये ट्रांसफर किए। पॉलिसी के लिए प्रिमेरिका लाइफ इंश्योरेंस और स्टार यूनियन दाई-इची के नाम बताए गए थे। रकम जमा करने के बाद भी लोन नहीं मिला।ठगी का अहसास होने पर गुफरान ने पुलिस से शिकायत की। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक संबंधित वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर लेनदेन को ट्रेस करने पर काम चल रहा है।