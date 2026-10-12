Aligarh News: 19 लाख के लोन का झांसा देकर युवक से चार लाख ठगे
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:08 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:08 AM IST
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शून्य ब्याज दर पर 19 लाख रुपये का लोन दिलाने का लालच देकर साइबर ठगों ने क्वार्सी क्षेत्र के नगला पटवारी निवासी मोहम्मद गुफरान से चार लाख रुपये ठग लिए। आरोपियों ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर चार बार में रकम ट्रांसफर कराई। लोन नहीं मिलने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
मोहम्मद गुफरान के मुताबिक, कुछ दिन पहले अखिलेश नाम के व्यक्ति ने उन्हें फोन कर संपर्क किया था। उसने दावा किया कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर कंपनी बिना ब्याज के 19 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करा देगी। भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने व्हाट्सएप पर पॉलिसी भरने के लिंक भेजे। झांसे में आकर गुफरान ने अलग-अलग किस्तों में रकम जमा कर दी।
पीड़ित ने पहली बार 1,58,333 रुपये, दूसरी बार एक लाख, तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार 95 हजार रुपये ट्रांसफर किए। पॉलिसी के लिए प्रिमेरिका लाइफ इंश्योरेंस और स्टार यूनियन दाई-इची के नाम बताए गए थे। रकम जमा करने के बाद भी लोन नहीं मिला।
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ठगी का अहसास होने पर गुफरान ने पुलिस से शिकायत की। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक संबंधित वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर लेनदेन को ट्रेस करने पर काम चल रहा है।
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मोहम्मद गुफरान के मुताबिक, कुछ दिन पहले अखिलेश नाम के व्यक्ति ने उन्हें फोन कर संपर्क किया था। उसने दावा किया कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पर कंपनी बिना ब्याज के 19 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध करा देगी। भरोसा जीतने के लिए आरोपी ने व्हाट्सएप पर पॉलिसी भरने के लिंक भेजे। झांसे में आकर गुफरान ने अलग-अलग किस्तों में रकम जमा कर दी।
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पीड़ित ने पहली बार 1,58,333 रुपये, दूसरी बार एक लाख, तीसरी बार 50 हजार और चौथी बार 95 हजार रुपये ट्रांसफर किए। पॉलिसी के लिए प्रिमेरिका लाइफ इंश्योरेंस और स्टार यूनियन दाई-इची के नाम बताए गए थे। रकम जमा करने के बाद भी लोन नहीं मिला।
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ठगी का अहसास होने पर गुफरान ने पुलिस से शिकायत की। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक संबंधित वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर लेनदेन को ट्रेस करने पर काम चल रहा है।