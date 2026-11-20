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गांव निवासी रामलता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के कुछ लोग एक युवक को मारपीट करते हुए ले जा रहे थे। उनके देवर ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर फावड़े से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी मां को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और उनके साथ मारपीट की।आरोप है कि विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक पुलिस ने रामलता की तहरीर पर रुपेन्द्र, किशनवीर, जसवंत और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।