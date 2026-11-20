Aligarh News: युवक पर फावड़े से किया वार, मां को भी पीटा
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:07 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:07 AM IST
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क्वार्सी थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर में मारपीट का विरोध करना एक युवक और उसके परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक पर फावड़े से हमला कर उसे घायल कर दिया। बचाव के लिए पहुंची उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। घटना में मां-बेटे दोनों घायल हो गए।
गांव निवासी रामलता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के कुछ लोग एक युवक को मारपीट करते हुए ले जा रहे थे। उनके देवर ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर फावड़े से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी मां को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और उनके साथ मारपीट की।
आरोप है कि विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक पुलिस ने रामलता की तहरीर पर रुपेन्द्र, किशनवीर, जसवंत और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव निवासी रामलता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के कुछ लोग एक युवक को मारपीट करते हुए ले जा रहे थे। उनके देवर ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर फावड़े से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची उनकी मां को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा और उनके साथ मारपीट की।
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आरोप है कि विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक पुलिस ने रामलता की तहरीर पर रुपेन्द्र, किशनवीर, जसवंत और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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