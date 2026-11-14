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Aligarh News: सब्जी उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनेंगी महिलाएं

Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
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Women will become self-reliant by producing vegetables.
गांव प्रेमपुर में अध्यक्ष प्रेमलता के आवास पर समूह की महिलाओ को जानकारी देते हुए - फोटो : samvad
प्रेमपुर गांव में शुक्रवार को मां सरस्वती ग्राम संगठन की ओर से समूह की महिलाओं की बैठक हुई। इसमें महिलाओं को मचान विधि और नेट शेड के जरिये सब्जी उत्पादन कर आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक किया गया।
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बैठक की अध्यक्षता प्रेमलता ने की। समूह की महिलाओं को बताया गया कि किस प्रकार छोटे-छोटे प्रयासों और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आमदनी बढ़ाई जा सकती है। स्वरोजगार अपनाने, समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया गया।
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खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों सहित मचान विधि से सब्जियां उगाने के तरीके समझाए गए। बताया गया कि इस विधि से बेल वाली सब्जियों को जमीन से ऊपर मचान के सहारे उगाया जाता है, जिससे फसलों की देखभाल आसान होती है और बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है।
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साथ ही नेट शेड में सब्जियों की खेती करने के फायदे बताते हुए इस तकनीक को अपनाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया। मुख्य रूप से समूह सखी मिथलेश देवी, प्रेरक अलका, राजकुमारी, ब्रजेश देवी, किरन देवी आदि मौजूद रहीं।
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