Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:21 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:21 AM IST
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर 2 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में धनुष भंग लीला का मंचन शाम 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम जन्म की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
संकीर्तन :
सूतमिल : साईं प्रशांति मंदिर में सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी स्वामी का नगर संकीर्तन सुबह 6.30 बजे।
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राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर 2 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला :
रामलीला मैदान : रामलीला महोत्सव में धनुष भंग लीला का मंचन शाम 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में राम जन्म की लीला का मंचन शाम 7 बजे।
संकीर्तन :
सूतमिल : साईं प्रशांति मंदिर में सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी स्वामी का नगर संकीर्तन सुबह 6.30 बजे।