Aligarh News: कनकपुर में बीमारी से दो दिन में तीन पशु मरे
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sat, 14 Nov 2026 02:46 AM IST
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कनकपुर गांव में पशुओं में बीमारी फैली है। दो दिन में तीन पशुओं की मौत हो गई है। वहीं, पशु चिकित्सा विभाग का दावा है कि कीटनाशक फसल खाने से पशु बीमार पड़े। टीम के जरिये गांव में बीमार पशुओं को दवा दे दी गई है।
कनकपुर गांव निवासी प्रेम शंकर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव के पशुओं में बीमारी फैली है। इस बीमारी की चपेट में आने से कई पशु बीमार हैं। दो दिन के अंदर गांव निवासी शीलेंद्र की एक गाय और एक भैंस तथा मूलचंद की एक भैंस की मौत हो चुकी है। अचानक तीन पशुओं की मौत से गांव के पशुपालक परेशान और भयभीत हैं।
वहीं, पशु चिकित्सा अधिकारी अकराबाद डॉक्टर प्रतिभा सिंह का कहना है कि कीटनाशक लगी फसल खाने से पशु बीमार हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर टीम गांव भेजकर बीमार पशुओं को उपचार कराया गया है। पशुपालकों को जागरूक किया गया है कि वह अपने पशुओं को साफ और स्वच्छ आहार खिलाएं।
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कनकपुर गांव निवासी प्रेम शंकर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव के पशुओं में बीमारी फैली है। इस बीमारी की चपेट में आने से कई पशु बीमार हैं। दो दिन के अंदर गांव निवासी शीलेंद्र की एक गाय और एक भैंस तथा मूलचंद की एक भैंस की मौत हो चुकी है। अचानक तीन पशुओं की मौत से गांव के पशुपालक परेशान और भयभीत हैं।
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वहीं, पशु चिकित्सा अधिकारी अकराबाद डॉक्टर प्रतिभा सिंह का कहना है कि कीटनाशक लगी फसल खाने से पशु बीमार हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर टीम गांव भेजकर बीमार पशुओं को उपचार कराया गया है। पशुपालकों को जागरूक किया गया है कि वह अपने पशुओं को साफ और स्वच्छ आहार खिलाएं।
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