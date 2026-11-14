Aligarh News: कनकपुर में बीमारी से दो दिन में तीन पशु मरे

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कनकपुर गांव निवासी प्रेम शंकर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव के पशुओं में बीमारी फैली है। इस बीमारी की चपेट में आने से कई पशु बीमार हैं। दो दिन के अंदर गांव निवासी शीलेंद्र की एक गाय और एक भैंस तथा मूलचंद की एक भैंस की मौत हो चुकी है। अचानक तीन पशुओं की मौत से गांव के पशुपालक परेशान और भयभीत हैं।वहीं, पशु चिकित्सा अधिकारी अकराबाद डॉक्टर प्रतिभा सिंह का कहना है कि कीटनाशक लगी फसल खाने से पशु बीमार हुए हैं। ग्रामीणों की सूचना पर टीम गांव भेजकर बीमार पशुओं को उपचार कराया गया है। पशुपालकों को जागरूक किया गया है कि वह अपने पशुओं को साफ और स्वच्छ आहार खिलाएं।