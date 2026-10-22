Aligarh News: आज स्कूल रहेगा बंद, नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी

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अलीगढ़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव के चलते शुक्रवार को के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष अवकाश घोषित किया है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आलोक सिंह और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. पूरन सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी परिषदीय, माध्यमिक, मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अवकाश रहेगा। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई समेत अन्य बोर्डों से संचालित स्कूल भी शामिल हैं।