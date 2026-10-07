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Aligarh News: कई इलाकों में रात भर गुल रही बिजली

Wed, 07 Oct 2026 03:20 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Wed, 07 Oct 2026 03:20 AM IST
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Power remained out all night in several areas
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
शहर के कई इलाकों में सोमवार रात बिजली बाधित रहने से लोग परेशान रहे। स्वर्ण जयंती नगर में सोमवार रात 33 केवी लाइन में ब्रेकडाउन होने से करीब तीन घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही।
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बिजली निगम के कर्मचारियों ने लाइन में खराबी तलाशने के लिए पेट्रोलिंग शुरू की। रात करीब ढाई बजे आपूर्ति बहाल हो सकी, जबकि मंगलवार सुबह भी स्वर्ण जयंती नगर और अवंतिका फेज-1 फीडर-2 इलाके में करीब दो घंटे तक, महेंद्र नगर के काली मंदिर क्षेत्र में भी करीब दो से ढाई घंटे तक एक फेस की बिजली नहीं आने की शिकायत सामने आई।
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इसके अलावा भुजपुरा-कमेला रोड क्षेत्र में भी शाम को बिजली कटाैती व आपूर्ति न होने की शिकायतें मिलीं। अधीक्षण अभियंता शहरी अंशुमान यादव ने बताया कि ब्रेक डाउन व फॉल्ट आने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान आया था, जिसे टीमों को भेजकर दूर कराया गया।
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