एएमयू: शहीद बाजी राउत को समर्पित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन संपन्न, गुमनाम नायकों को किया याद

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कल्चरल एजूकेशन सेंटर ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन-2026 आयोजित किया। इसका विषय ‘गुमनाम नायकों का स्मरण’ था। विद्यार्थियों ने भारत के कम चर्चित स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श किया। यह सम्मेलन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और ओडिशा अनुसंधान केंद्र के सहयोग से हुआ।

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सम्मेलन का मुख्य विषय ‘भारतीय इतिहास का उपनिवेश-मुक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित करना’ था। इसकी प्रेरणा ओडिशा के 12 वर्षीय नाविक शहीद बाजी राउत से ली गई। उनका साहस स्वतंत्रता संग्राम में आम नागरिकों के योगदान का प्रतीक माना जाता है। सम्मेलन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पारंपरिक कथाओं से आगे बढ़ाना था। विद्यार्थियों को अनेक आवाजों और प्रतिरोध के रूपों से परिचित कराया गया। साहित्यिक, कलात्मक और नाट्य गतिविधियों से इतिहास को नागरिक मूल्यों का स्रोत समझा गया। हिंदी विभाग के प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी ने ‘भारतीय इतिहास का उपनिवेश-मुक्तिकरण’ विषय पर परिचर्चा का संचालन किया। इसमें औपनिवेशिक दृष्टिकोण के प्रभाव और समावेशी समझ की आवश्यकता पर विचार हुआ।सम्मेलन की शुरुआत वाद-विवाद एवं साहित्यिक क्लब द्वारा आयोजित निबंध लेखन प्रतियोगिता से हुई। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय आंदोलन के विस्मृत अध्यायों और कम चर्चित नायकों के बलिदान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रारंभिक चरण आयोजित किया गया। शाम को नाट्य क्लब ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए, जिन्होंने ऐतिहासिक विषयों को परिसर के सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचाया। परिचर्चा में राजनीति विज्ञान, इतिहास और अंग्रेजी विभागों के प्रोफेसरों ने भाग लिया। प्रोफेसर तिवारी ने युवाओं को जिज्ञासा और आलोचनात्मक चिंतन के साथ इतिहास देखने को प्रोत्साहित किया। अभिलेखागार, मौखिक इतिहास और क्षेत्रीय परंपराओं के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।