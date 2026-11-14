Aligarh News: ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में मुहरैनी की टीम बनी विजेता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्राथमिक बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में गौरी प्रथम, काव्या द्वितीय, रूबी तृतीय रहीं। 100 मीटर दौड़ में काव्या प्रथम, शिवानी द्वितीय और छवि तृतीय रहीं। 200 मीटर दौड़ में ज्योति प्रथम, दर्पण द्वितीय, प्रशिका तृतीय जबकि चार सौ मीटर दौड़ में डोली प्रथम, ज्योति द्वितीय और अंजु तृतीय रहीं।बालक वर्ग की पचास मीटर दौड़ में अलीम प्रथम, तरुण द्वितीय, सौ मीटर दौड़ में धर्मेंद्र प्रथम, लकी द्वितीय और अलीम तृतीय स्थान पर रहे। दो सौ मीटर में अलीम प्रथम, रवि द्वितीय, यश तृतीय जबकि चार सौ मीटर दौड़ में लकी प्रथम, कनिष्क द्वितीय और हसन तृतीय स्थान पर रहे।जूनियर बालक वर्ग की सौ मीटर दौड़ में आदर्श प्रथम, गगन द्वितीय, अरुण तृतीय रहे। दो सौ मीटर दौड़ में चिराग शर्मा प्रथम, आदर्श द्वितीय, प्रशांत तृतीय रहे। चार सौ मीटर दौड़ में आदित्य प्रथम, लवकुश द्वितीय, छह सौ मीटर दौड़ में अंकित प्रथम, प्रवीण द्वितीय, सौरभ तृतीय रहे। जूनियर बालिका वर्ग की सौ मीटर दौड़ में पलक प्रथम, तन्मय द्वितीय और प्रिया तृतीय रहे। दो सौ मीटर दौड़ में योग्यता प्रथम, महिमा द्वितीय, तराना तृतीय रहीं। चार सौ मीटर दौड़ में मानवी प्रथम, अनु द्वितीय, सारिश्ती तृतीय, छह सौ मीटर में मानवी प्रथम, मोनिका द्वितीय और दिव्या तृतीय स्थान पर रहीं। दौड़ के साथ ऊंची कूद, लंबी कूद और खो-खो की प्रतियोगिताएं भी हुईं।अध्यक्ष हरिमोहन अग्रवाल ने की। मान्या अग्रवाल, खंड शिक्षा अधिकारी नीलम सिंह, जिला पंचायत सदस्य बंटी चौधरी, मांडलिक मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ राजेश कटारा, सुनील शर्मा धर्मेंद्र शर्मा, एआरपी जय प्रकाश भारद्वाज और डॉ. नितेंद सिंह मौजूद रहे।निर्णायक मंडल में यह रहेपीटीआई सुशील शर्मा, नीरज सिंह, राजवीर सिंह, सूरज सिंह, योगेश वाल्यान, मनीष भटनागर, रुचि गुप्ता, भानु प्रताप सिंह, क्षमा शर्मा, बनवारी लाल, गिरीश कुमार, यशपाल, कुलदीप सिंह एवं जितेंद्र सिंह।