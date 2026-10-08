Aligarh News: मंडी फुल, सड़क जाम...20 घंटे थमी रफ्तार

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किसान और वाहन चालक करीब 20 घंटे तक जाम में फंसे रहे। बौनेर से एटा चुंगी और नौरंगाबाद पुल तक दिनभर वाहन रेंगते रहे। धान की खरीद मंगलवार को बंद होने के बावजूद बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में धान लेकर मंडी पहुंच गए।मंडी परिसर में जगह कम पड़ने से वाहनों की कतारें सड़क तक आ गईं। बुधवार को भी यह स्थिति बनी रही, जिससे जीटी रोड पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता गया। एटा चुंगी पर चारों तरफ से आने वाले वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। शहर की ओर से आने वाले और जीटी रोड से गुजरने वाले सभी वाहनों को धीमी गति से निकलना पड़ा।जाम के कारण राहगीरों और आसपास के दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों ने बताया कि मंडी तक अनाज लेकर पहुंचना मुश्किल हो गया है, जिससे समय और डीजल दोनों की बर्बादी हो रही है। वाहन चालकों ने सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से रास्ता संकरा होने की शिकायत की।धान की खरीद में वृद्धि : उपनिदेशक मंडी राजेश गुप्ता ने बताया कि इस बार धान की बंपर पैदावार हुई है। धनीपुर मंडी में धान की आवक अधिक हो रही है। छर्रा, खैर, इगलास, सिकंदराराऊ, हाथरस और मथुरा की मंडियां भी धान की अधिक आवक के चलते बंद हो गई हैं। इससे किसानों का रुख धनीपुर मंडी की ओर हो गया है। इस साल अब तक 8,11,824 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल इसी अवधि में 5,18,205 क्विंटल धान खरीदा गया था। बुधवार तक करीब 2,93,615 क्विंटल अधिक धान की खरीद हुई।यातायात संभालने में पुलिस जुटी : जाम की सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस और इलाका पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े वाहनों को व्यवस्थित करने में जुटे रहे। हालांकि, धान की लगातार आवक के कारण दिनभर यातायात का दबाव बना रहा। पुलिस को स्थिति सामान्य करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एसपी ट्रैफिक प्रवीण यादव ने बताया जाम को खुलवाने के लिए अतिरिक्त ट्रैफिक कर्मियों की चौराहों और वाहनों के निकलने वाले मार्गों पर ड्यूटी लगाई गई है। रात आठ बजे तक यातायात सुचारू कर लिया गया।