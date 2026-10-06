अलीगढ़ सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने मजदूर को रौंदा, मौत, चालक कार छोड़ भागा

अलीगढ़ के गोरई थाना अंतर्गत मथुरा-अलीगढ़ मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बेलदार (मजदूर) की मौत हो गई। हादसा सोमवार की शाम करीब सात बजे मोनिया बंबा के पास हुआ। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक भाग निकला।

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गोरई थाना पुलिस के अनुसार साथनी गांव निवासी प्रेमपाल (50) पुत्र चूरा बेसवां में मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। सोमवार शाम करीब सात बजे मोनिया बंबा के समीप पहुंचे तभी मथुरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इससे प्रेमपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास पहुंचाया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।खबर पाकर रोते-बिलखते हुए परिजन पहुंच गए थे। वह अपने पीछे दो बेटे और पांच बेटियों को छोड़ गए हैं। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अभी परिजन से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।