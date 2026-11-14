Aligarh News: मुख्यमंत्री को दिया रिंकू की शादी का न्योता

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परिजनों ने मुख्यमंत्री को निमंत्रण कार्ड भेंट कर शादी में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। इस दौरान रिंकू की मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह, बहन नेहा सिंह और दोस्त वसीम मिर्जा शामिल रहे। रिंकू का विवाह मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ चार दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में होगा।

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भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें विवाह समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। शादी का निमंत्रण देने के लिए परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला।