Aligarh News: मुख्यमंत्री को दिया रिंकू की शादी का न्योता
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें विवाह समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। शादी का निमंत्रण देने के लिए परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला।
परिजनों ने मुख्यमंत्री को निमंत्रण कार्ड भेंट कर शादी में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। इस दौरान रिंकू की मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह, बहन नेहा सिंह और दोस्त वसीम मिर्जा शामिल रहे। रिंकू का विवाह मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ चार दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में होगा।
विज्ञापन
परिजनों ने मुख्यमंत्री को निमंत्रण कार्ड भेंट कर शादी में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। इस दौरान रिंकू की मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह, बहन नेहा सिंह और दोस्त वसीम मिर्जा शामिल रहे। रिंकू का विवाह मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ चार दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में होगा।
विज्ञापन