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Aligarh News: मुख्यमंत्री को दिया रिंकू की शादी का न्योता

Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
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Invitation to Rinku wedding extended to the Chief Minister
लखनऊ में सीएम योगी को न्योता देते रिंकू सिंह के परिजन। स्रोत : स्वयं
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें विवाह समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। शादी का निमंत्रण देने के लिए परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला।
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परिजनों ने मुख्यमंत्री को निमंत्रण कार्ड भेंट कर शादी में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। इस दौरान रिंकू की मां बीना देवी, भाई सोनू सिंह, बहन नेहा सिंह और दोस्त वसीम मिर्जा शामिल रहे। रिंकू का विवाह मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ चार दिसंबर को लखनऊ के एक होटल में होगा।
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