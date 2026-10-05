Aligarh News: पांच करोड़ की चरस के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

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पुलिस लाइंस में रविवार को एसपी सिटी आदित्य बंसल और सीओ सिविल लाइंस सर्वम सिंह ने कार्रवाई का खुलासा किया। अधिकारियों ने बताया कि 16 सितंबर को थाना जवां क्षेत्र में पुलिस ने 16 किलो चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ और जांच के दौरान इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस लगातार नेटवर्क पर नजर रख रही थी।इसी क्रम में रविवार को इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह और एसआई नितिन कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने सिविल लाइंस क्षेत्र से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान इनके पास से 45 किलोग्राम चरस बरामद हुई। चरस को 80 पैकेटों में रखा गया था और इनोवा में छिपाकर लाया गया था। पुलिस के अनुसार बरामद चरस की कीमत करीब पांच करोड़ रुपये है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बताई गई है।गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल का सुशील कुमार चौरसिया, दीपक कुमार और अनवर आलम तथा नेपाल के मोरंग जिले के विराटनगर का सूरज कुमार शाह शामिल हैं।