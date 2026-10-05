फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Former student accused of creating a ruckus and assault during the AMU protest arrested

Aligarh News: एएमयू धरने में हंगामा और मारपीट का आरोपी पूर्व छात्र गिरफ्तार

Mon, 05 Oct 2026 02:52 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
Former student accused of creating a ruckus and assault during the AMU protest arrested
एएमयू। - फोटो : Archive
एएमयू में चल रहे धरने के दौरान 28 सितंबर की रात हुए हंगामा और मारपीट के मामले में पुलिस ने पूर्व छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की पहचान आजमगढ़ के देवगांव थाना क्षेत्र के बेरीडी लालगंज निवासी आरिज खान उर्फ आरिज आजमी उर्फ आरिज महताब के रूप में हुई है।
विज्ञापन


सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि 28 सितंबर की रात धरने के दौरान हंगामा और मारपीट हुई थी। मामले में सिविल लाइंस थाने में दो रिपोर्ट दर्ज हुईं थी। पहली रिपोर्ट सालिम मियां ने दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आजमगढ़ निवासी आरिज खान समेत कुछ बाहरी और निष्कासित छात्र धरने की आड़ में अवैध हथियार लेकर कैंपस में घूम रहे थे।
विज्ञापन



वहीं, दूसरी रिपोर्ट एमटेक छात्र फैसल त्यागी ने मारपीट के आरोप में दर्ज कराई थी। इसमें पांच सितंबर 2024 को कैंपस में मुरादाबाद निवासी छात्र सोहेल पर फायरिंग कर घायल करने का भी आरोप है, जिसमें पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोनों मामलों में आरोपी आरिज खान की तलाश चल रही थी। पुलिस ने एमएम हॉल में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed