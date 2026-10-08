Aligarh News: मेडिकल कॉलेज में केबल में लगी आग, मची अफरा-तफरी

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घटना दोपहर करीब 2.30 बजे की है। आरडीए कैंटीन के पीछे से गुजर रहे बिजली की केबल में अचानक आग लग गई। केबल से धुआं और आग उठती देख आसपास मौजूद मरीजों और तीमारदारों में बेचैनी बढ़ गई। सूचना पर कर्मचारियों ने तत्काल मोर्चा संभाला। आग फैलने से पहले ही उसे बुझा दिया गया। एहतियात के तौर पर वार्ड नंबर-10 के मरीजों को बाहर निकाला गया। करीब 50 मीटर बिजली की केबिल झुलस गई।जेएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज ने बताया कि आग बढ़ने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया था। मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें एहतियातन दूसरे स्थान पर भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि वायरिंग पुरानी हो चुकी है, जिसे जल्द बदलवाया जाएगा। आग बुझाने में तत्परता दिखाने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।