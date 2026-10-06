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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Family locked in room and set on fire; accused arrested

Aligarh News: परिवार को कमरे में बंद कर लगाई आग, आरोपी गिरफ्तार

Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:52 AM IST
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Family locked in room and set on fire; accused arrested
प्रतीकात्मक फोटो - फोटो : Archive
कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुरा में घरेलू विवाद के बाद युवक ने पत्नी समेत परिवार के पांच लोगों को कमरे में बंद कर घर में आग लगा दी। पुलिसकर्मियों और पड़ोसियों ने किसी तरह सभी को बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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घटना कवेला रोड स्थित कब्रिस्तान के पीछे की है। जोया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार रात करीब 11 बजे उसका भाई सोहिल पत्नी अलीना के साथ मारपीट कर रहा था। मां रेशमा, बहनों अनम और मुस्कान तथा नाना सईद अहमद ने बीच-बचाव किया तो सोहिल गाली-गलौज करते हुए ईंट-पत्थर फेंकने लगा। इसके बाद सभी लोग डरकर एक कमरे में चले गए।
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आरोप है कि सोहिल ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर आग लगा दी। धुआं बढ़ने पर मुस्कान ने अपने पति साजिद को फोन कर सूचना दी। साजिद मोहल्ले के लोगों के साथ पहुंचा और पड़ोसी की छत से घर में दाखिल होकर मुख्य दरवाजा खोला। इसके बाद कमरे में बंद पांचों लोगों को बाहर निकाला गया।
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सीओ संजीव कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी सोहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
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