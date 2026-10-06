Aligarh News: आज के कार्यक्रम
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:00 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट
डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
प्रभात फेरी
सासनी गेट : स्काई टावर से बाबा नीब करौरी की प्रभात फेरी सुबह 8.30 बजे।
रथ आगमन :
सारसौल: गुरू रामदास नगर श्री साईं प्रशांति मंदिर में सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी रथ आगमन सुबह 10.30 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर 2 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड़ : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला महोत्सव :
रामलीला मैदान : श्रीराम का जनकपुरी में आगमन लीला का मंचन शाम 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में रामलीला का शुभारंभ शाम 7 बजे
राशन वितरण :
पत्थर बाजार : बापू मार्ग बांस मंडी में वंदे भारत सामाजिक संस्था की ओर से जरूरतमंदों को राशन वितरण शाम 6 बजे।
वार्षिकोत्सव :
सूतमिल : होटल अंकित रेजीडेंसी में अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल का वार्षिकोत्सव शाम 5.30 बजे।
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डीएस कॉलेज : वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट सुबह 7 बजे।
प्रभात फेरी
सासनी गेट : स्काई टावर से बाबा नीब करौरी की प्रभात फेरी सुबह 8.30 बजे।
रथ आगमन :
सारसौल: गुरू रामदास नगर श्री साईं प्रशांति मंदिर में सत्य साईं प्रेम प्रवाहिनी रथ आगमन सुबह 10.30 बजे।
राम कथा :
पक्की सराय : बिहारी जी महाराज मंदिर में श्रीराम कथा दोपहर 2 बजे।
भागवत कथा :
रामघाट रोड़ : विक्रम कॉलोनी पार्क में पितृशांति महायज्ञ एवं भागवत कथा दोपहर 3 बजे।
रामलीला महोत्सव :
रामलीला मैदान : श्रीराम का जनकपुरी में आगमन लीला का मंचन शाम 8 बजे।
भमोला : आदर्श रामलीला महोत्सव में रामलीला का शुभारंभ शाम 7 बजे
राशन वितरण :
पत्थर बाजार : बापू मार्ग बांस मंडी में वंदे भारत सामाजिक संस्था की ओर से जरूरतमंदों को राशन वितरण शाम 6 बजे।
वार्षिकोत्सव :
सूतमिल : होटल अंकित रेजीडेंसी में अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल का वार्षिकोत्सव शाम 5.30 बजे।